В АП считают, что конфликты из стран СНГ в 2020 году пытались перенести на территорию РФ

НОВОСИБИРСК, 8 апреля. /ТАСС/. Попытки перенести конфликтные события, произошедшие в 2020 году на постсоветском пространстве, в частности в Белоруссии и Киргизии, с приданием им этнического акцента предпринимались на территории РФ. Такое мнение высказал на совещании по реализации стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов.

"Фактически предпринимались попытки переноса конфликтных ситуаций на территорию России и придания им этнического акцента. Подобные действия создают социальную напряженность в обществе и недопустимы в принципе. <…> Это и события, произошедшие в основном на постсоветском пространстве - ситуация в Белоруссии, ситуация в Киргизии, ну и главным образом - это то, что было связано с нагорнокарабахским конфликтом", - сказал Магомедов.

Он отметил, что российские власти не должны кому-либо позволять переносить конфликты на территорию страны. "В этом плане нужно быть сосредоточенными и, главным образом, направлять усилия на профилактику подобного рода эскалаций", - пояснил Магомедов.