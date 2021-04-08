В СФ считают, что власти России решат вопрос об ответных мерах в случае новых санкций США

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Намерение Вашингтона ввести новые санкции в отношении России говорит о настрое США на конфронтацию, если они пойдут на этот шаг, власти РФ решат вопрос об ответных мерах. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило в среду, что администрация президента США Джо Байдена завершила обзор приписываемых России действий, которые, по версии Вашингтона, являются враждебными, и теперь изучает возможность высылки дипломатов РФ и введения санкций.

"Если такое произойдет, я думаю, руководство России решит вопрос об ответных санкциях. После того как вышлют наших дипломатов, я думаю, что понятно, что ничего хорошего дальше быть не может. Скорее всего, будут ответные меры", - сказал Джабаров.

Он добавил, что ранее уже происходили случаи высылки дипломатических сотрудников, "это резко охлаждает и без того замороженные отношения". "Должно пройти несколько месяцев, пока отношения становятся более или менее стабильными. А поскольку у нас никаких отношений сейчас нет, я думаю, что никто даже не заметит, в каком составе работает наше посольство. Но американцы тоже должны получить тогда ответ", - считает сенатор.

При этом он призвал дождаться официального решения американцах властей. "Но если это на самом деле так, то это говорит о том, что слово "конструктивность" в наших отношениях из области фантастики. Американцы давно не конструктивны. Они отвергают любые попытки налаживания каких-то контактов. Это говорит о том, что они настроены на конфронтацию", - сказал первый зампред международного комитета СФ.

Он также выразил сомнение, что американцы смогут предоставить хоть какие-то доказательства своих доводов, все обвинения в адрес РФ, по его мнению, будут голословными. "Они будут ссылаться на данные разведки, на аналитические закрытые доклады. Это, скорее всего, опять будут голословные обвинения", - предположил Джабаров.