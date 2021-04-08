Лавров: Россия не видела ноты США об их позиции по возвращению в Договор по открытому небу

НУР-СУЛТАН, 8 апреля. /ТАСС/. Россия не получала ноту США, в которой говорится о том, что возвращение Вашингтона в Договор по открытому небу (ДОН) может послать неверный сигнал Москве. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером Казахстана, главой МИД Мухтаром Тлеуберди.

"Я ноту не видел, нам никто ничего не написал, хотя мы всех официально предупредили дипломатическими нотами о том, что мы начинаем процедуру выхода из ДОН, поскольку нам не дают гарантий того, что в отсутствие США европейцы будут держать при себе те данные, которые они будут получать в результате полетов над российской территорией.", - сказал Лавров, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

По словам Лаврова, Москва рассчитывает, что в самое ближайшее время будет внесена ясность в позицию Вашингтона по Договору по открытому небу.

"Понимания того, вернутся ли американцы в договор или не вернутся, у нас какого-либо нет, - сказал он. - Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время окончательная ясность в этот вопрос будет внесена. У нас процедуры запущены. Ждать бесконечно мы не намерены", - сказал Лавров.