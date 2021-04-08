В МИД России пообещали ответить на любые недружественные шаги США

НУР-СУЛТАН, 8 апреля. /ТАСС/. Россия ответит в случае введения новых санкций со стороны США, она будет реагировать на любые недружественные шаги американской стороны. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером Казахстана, главой МИД Мухтаром Тлеуберди.

"Отвечать мы будем на любые недружественные шаги, это само собой разумеется. Пока я не видел конкретных каких-то решений, ничего не объявлялось. Читал сообщения о том, что администрация [США] завершила обзор "враждебных действий" России: как-то у них очень быстро получилось, потому что обычно мы обвиняемся в таком количестве прегрешений, что за пару недель или даже пару месяцев не управишься, но решили. Будут наказывать нас, наверное, и в других формах", - отметил министр, отвечая на вопрос ТАСС.