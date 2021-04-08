Лавров считает, что в рамках ЕАЭС нужны общие правила сертификатов вакцинации

НУР-СУЛТАН, 8 апреля. /ТАСС/. Выработка общих правил сертификатов вакцинации необходима в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), этот документ не должен ограничивать право на свободу передвижения, а показывать состояние здоровья его обладателя. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером Казахстана, главой МИД Мухтаром Тлеуберди, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам главы МИД РФ, эту тему сейчас изучают санитарные власти объединения. "Нам необходимо в рамках Евразийского экономического союза, как мой коллега сказал, вырабатывать общие правила, которые не будут ограничивать право на передвижение, и эти паспорта вакцинные, или как их по-другому лучше назвать, должны содержать в себе только одну цель - показывать состояние здоровья обладателя этого документа. Но, повторю еще раз, санитарные власти этим занимаются и по мере того, как они будут приходить к определенным совместным оценкам, транспортные власти подключатся, потому что речь идет главным образом о вопросах, связанных с перемещением", - сказал Лавров.