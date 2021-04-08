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Россия надеется нарастить авиасообщение с Казахстаном

Министр иностранных дел РФ также отметил, что подтверждена готовность принимать казахстанских студентов

НУР-СУЛТАН, 8 апреля. /ТАСС/. Россия рассчитывает на расширение авиасообщения с Казахстаном по мере улучшения эпидемической ситуации. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером Казахстана, главой МИД Мухтаром Тлеуберди.

"Сегодня обсуждали, как казахстанским студентам максимально комфортно возвращаться на учебу в РФ, используя не только наземный транспорт, но и авиасообщение, которое возобновилось, и мы заинтересованы в его расширении по мере успокоения эпидемиологической ситуации", - сказал он.

Лавров обратил внимание, что в России проходит обучение более 66 тыс. казахстанских студентов, половина из которых обучаются за счет российского бюджета. "Со своей стороны подтвердили готовность принимать студентов из Казахстана, для них вновь открыт доступ к очному обучению", - заметил глава МИД РФ.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичКазахстанРоссия
Пандемия COVID-19
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