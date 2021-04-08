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МИД России ожидает, что Иран скоро ратифицирует Конвенцию о статусе Каспийского моря

Глава МИД Сергей Лавров считает, что документ укрепит фундамент взаимодействия на Каспийском море

НУР-СУЛТАН, 8 апреля. /ТАСС/. Россия ожидает, что Иран как можно скорее ратифицирует Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, подписанную странами "каспийской пятерки" в 2018 году. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером Казахстана, главой МИД Мухтаром Тлеуберди.

"Ожидаем, что в Иране завершатся как можно скорее процедуры по ратификации Конвенции о правовом статусе Каспия, которая была подписана три года назад в Актау, и тогда этот важнейший документ вступит в силу и укрепит фундамент нашего взаимодействия на Каспийском море", - сказал он.

12 августа 2018 года в Актау по итогам V Каспийского саммита президенты России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркмении подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Документ является бессрочным и вступит в силу после ратификации всеми пятью подписавшими его государствами. К настоящему времени Конвенцию ратифицировали четыре участника: Туркменистан (декабрь 2018 года), Казахстан и Азербайджан (февраль 2019 года), Россия (октябрь 2019 года).

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичИранРоссия
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