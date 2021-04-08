Лавров считает, что долгая регистрация "Спутника V" уже вызывает недовольство в Европе

НУР-СУЛТАН, 8 апреля. /ТАСС/. Долгий процесс одобрения для использования в ЕС российской вакцины от коронавируса "Спутник V" вызывает недовольство стран Европы. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Президент России Владимир Путин не раз в разговорах с европейскими лидерами, в том числе с председателями Евросовета Шарлем Мишелем, приводил конкретные данные о том, кто, в какой день направлял заявки [на регистрацию], когда были направлены дополнительные документы. Мы исходим из того, что ЕС имеет какие-то свои правила, обычаи, привычки, - отметил министр. - Мы хотим сотрудничать, и то, что так долго занимает процесс одобрения вакцины "Спутник V" Европейским агентством лекарственных средств, уже, вы видите, вызывает недовольство в Европе".