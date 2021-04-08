Лавров назвал тупиковой линию США в политике по отношению к России

НУР-СУЛТАН, 8 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на безрезультатность санкционной политики Вашингтона по отношению к Москве и назвал этот подход тупиковым и "тупым". Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером Казахстана, главой МИД Мухтаром Тлеуберди.

"Эта линия вызывает все больше критики в Соединенных Штатах, даже такая провашингтонская структура, как неправительственная организация "Атлантический совет", уже публикует материалы, в которых критикуется эта абсолютно тупиковая линия США в отношении России - тупиковая, может быть, даже тупая - которая не приносит никакого результата с точки зрения тех целей, которые объявлялись, когда санкции вводились. Многократно эта ситуация повторялась. Нас эти действия убеждают только в одном, что мы должны полагаться на себя, потому что ни Соединенные Штаты, ни их союзники - не надежные партнеры, и в ключевых для жизнеобеспечения государства областях мы не можем полагаться на их настроения и на то, с какой ноги они встают с утра", - сказал министр.