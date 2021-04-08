Комитет Думы поддержал ко II чтению запрет вида на жительство за рубежом для госслужащих

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в четверг на заседании рекомендовал палате принять во втором - основном - чтении законопроект, вводящий для государственных и муниципальных служащих, а также для военных и ряда других категорий лиц запрет на наличие не только иностранного гражданства, но и вида на жительство за рубежом.

Инициатива была внесена в Госдуму президентом Владимиром Путиным в конце ноября прошлого года, она направлена на развитие новых норм конституции. Изменения вносятся более чем в 20 федеральных законов. Законопроектом предусматривается запрет на замещение государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы в связи не только с наличием гражданства или подданства иностранного государства, но и вида на жительство или иного документа, подтверждающего право гражданина РФ на постоянное проживание за границей.

Кроме того, такие лица должны будут уведомить свое руководство о прекращении российского гражданства, приобретении иностранного гражданства или получении вида на жительство за рубежом. Законопроект запрещает лицам с иностранным гражданством или видом на жительство замещать должности в государственных и муниципальных органах, требующие оформление допуска к гостайне.

В законе "О государственной охране" предлагается прописать, что военнослужащим, федеральным государственным гражданским служащим, работником органов государственной охраны может быть гражданин РФ, "не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства". В действующей редакции закона прописано лишь, что органы госохраны комплектуются военнослужащими и гражданским персоналом, которые не имеют гражданства других стран.

Для всех лиц, проходящих военную службу в Вооруженных силах РФ, Росгвардии, органах ФСБ, в Службе внешней разведки, военной прокуратуре, военных органах Следственного комитета и других военных структурах, законопроектом также предусмотрен не только действующий сейчас запрет на иностранное гражданство, но и запрет на вид на жительство или иные документы, подтверждающие право постоянного проживания за рубежом.

Поправки ко второму чтению

Комитет рекомендовал Госдуме включить в законопроект ряд поправок. Одной из них, в частности, уточняется, что на должность заместителя председателя Банка России может быть назначен гражданин РФ, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство за рубежом. Зампред ЦБ будет освобожден от должности в случае прекращения гражданства или наличия у него иностранного гражданства, вида на жительство. В первом чтении такие ограничения распространялись только на председателя ЦБ.

Аналогичный запрет прописывается для послов и полномочных представителей РФ.

Согласно другой поправке, гражданин РФ, имеющий иностранное гражданство, которое он не может прекратить по независящим от него причинам, в исключительных случаях "в порядке, определенном президентом Российской Федерации", может быть принят на государственную или муниципальную службу на должность, не требующую доступа к гостайне. Редакция первого чтения не содержала уточнения о том, что порядок принятия на госслужбу в таких случаях определит президент. Действующие госслужащие с иностранным гражданством, которое они не смогли прекратить, также в исключительных случаях смогут продолжить работу.

Данные положения не распространяются на лиц, претендующих "на замещение должности прокурора или руководителя федерального государственного органа либо замещающих указанную должность". Действие всей этой статьи также не распространяется на жителей Крыма и Севастополя. 6 апреля в Госдуму был внесен законопроект о праве крымчан на замещение государственных и муниципальных должностей даже в том случае, если они по независящим от них причинам не смогли выйти из гражданства Украины.

Комитет предложил уточнить, что законопроект вступает в силу с 1 июля 2021 года. Второе чтение предложено провести 14 апреля.