В МИД заявили, что инструкторы РФ продолжают свою работу в ЦАР на законных основаниях

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Российские инструкторы находятся в Центрально-Африканской Республике на законных основаниях и продолжают свою работу по обучению военнослужащих национальной армии этой страны. Об этом заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов в интервью медиахолдингу Deutsche Welle.

"Данная категория специалистов [инструкторов] находится в этой стране на законных основаниях. Юридическим основанием их пребывания являются контракты, которые они заключают с Министерством обороны ЦАР. Военные инструкторы направляются в страну в строгом соответствии с требованиями санкционного режима Совета Безопасности ООН", - сказал он, комментируя заявление группы экспертов ООН, выразивших обеспокоенность активностью российских специалистов в ЦАР.

По словам Бикантова, Россия содействует укреплению национальных силовых структур ЦАР в русле общих усилий международного сообщества "с целью повышения их компетенции в деле поддержания безопасности и правопорядка на всей территории государства, что должно способствовать нормализации обстановки и прочному урегулированию затянувшегося вооруженного конфликта".

"Принимая во внимание пожелания центральноафриканского руководства, а также с учетом продолжающихся боестолкновений регулярных войск ЦАР с боевиками, российские специалисты из этой группы остаются в стране и продолжают свою работу. Исходим из того, что без оказания эффективной поддержки властям ЦАР в повышении боеспособности национальных вооруженных сил преодоление внутреннего кризиса может затянуться", - добавил дипломат.

Как отметил Бикантов, помимо российских инструкторов в ЦАР также работают сотрудники компаний ОАО АК "ЮТэйр" и ООО "Абакан Эйр", которые обслуживают авиатехнику в рамках миротворческой миссии ООН в ЦАР, россияне представлены в составе самой миссии.

В декабре прошлого года в МИД РФ сообщили, что Россия направила дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии ЦАР по просьбе руководства республики для помощи в отражении натиска незаконных вооруженных формирований. Всего в этой стране работают более 500 российских инструкторов и советников.

О ситуации в ЦАР

Сформированная 18 декабря 2020 года в ЦАР антиправительственная "Коалиция патриотов за перемены" пыталась не допустить проведения в стране президентских выборов и начала боевые действия, стремясь окружить столицу страны Банги. Однако правительственные силы при поддержке международных союзников ЦАР не допустили блокирования города и остановили продвижение отрядов повстанцев. В результате состоявшихся 27 декабря выборов победил действующий глава государства Фостен-Арканж Туадера. Он незамедлительно призвал к национальному примирению. Однако повстанцы в конце января объявили о начале нового наступления на Банги.

Правительственные войска ЦАР при поддержке международных союзников отбили атаки на столицу и в первых числах февраля развернули стратегическую наступательную операцию на важнейшие центры, находившиеся в руках повстанцев. С тех пор были взяты под контроль ключевые города на западе, севере и востоке от Банги - Босангоа, Иппи, Буар, Боссембеле, Баоро, Бода, Ялоке, Бабуа, Мбайки, Белоко. Сейчас к ним добавился Пауа.