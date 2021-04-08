{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Генпрокурор РФ прибыл в Армению, где встретится с армянским коллегой и премьер-министром

Стороны обсудят наиболее актуальные аспекты правозащитной и правоохранительной деятельности прокуроров

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Генпрокурор России Игорь Краснов прибыл в Ереван с официальным визитом. Как сообщили ТАСС в Генпрокуратуре России, визит проходит по приглашению генерального прокурора Республики Армения Артура Давтяна.

"В рамках визита планируется встреча руководителей российской и армянской прокуратур, в ходе которой стороны обсудят наиболее актуальные аспекты правозащитной и правоохранительной деятельности прокуроров, а также наметят пути дальнейшего взаимодействия как в двустороннем формате, так и на площадках многосторонних международных форумов", - сообщили в надзорном ведомстве.

Это вторая за этот год встреча Игоря Краснова и Артура Давтяна. В январе глава армянской прокуратуры посетил Москву, где принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 299-летию российской прокуратуры, и трехсторонней российско-армяно-азербайджанской встрече.

Также запланирована встреча Краснова с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Теги
АрменияРоссия
Отставки и назначения
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подал в отставку
Он решил баллотироваться в депутаты Госдумы
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подал в отставку
Читать полностью