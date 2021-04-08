Эльбрус Кутрашев стал новым послом России в Ираке

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил российского дипломата Эльбруса Кутрашева чрезвычайным и полномочным послом РФ в Ираке. Соответствующий указ главы государства опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Кутрашева Эльбруса Кирилловича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Ирак", - говорится в документе.

Другим указом от должности посла в этой стране освобожден Максим Максимов.

Эльбрус Кутрашев родился в 1970 году. В разные годы работал в центральном аппарате МИД РФ, а также в российских дипмиссиях в Ираке и Сирии. Имеет ряд государственных наград, в том числе медаль "За отвагу" и медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени.