Песков прокомментировал возможное назначение представителя США по "Северному потоку - 2"

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Намерение Вашингтона назначить спецпредставителя по проекту "Северный поток - 2" красноречиво говорит о вмешательстве США в дела других стран. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Конечно, подобные спецпредставители [их назначение] по проекту, который не имеет никакого отношения к США и вообще расположен на другом континенте, наверное, очень красноречиво говорит о том, что называется вмешательством во внутренние дела, в экономические интересы других стран", - сказал он.

Представитель Кремля отметил при этом, что "пока страны, которые являются партнерами РФ по этому проекту, достаточно последовательны в своем намерении финализировать этот проект и запустить его". "Этот проект чрезвычайно важен для европейской энергобезопасности и для обеспечения Европы энергоресурсами", - добавил Песков.

В среду газета Politico со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что Белый дом обсуждает возможность назначения спецпредставителя США по переговорам о проекте "Северный поток - 2" с целью его закрытия. По данным издания, соответствующую должность помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в конце марта неофициально предложил Амосу Хокстейну, который при администрации 44-го президента США Барака Обамы занимал в Госдепартаменте пост специального посланника и координатора по вопросам международной энергетики. Хокстейн в прошлом году покинул пост директора наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Он пока не ответил на предложение Салливана.

Как отмечает Politico, рассмотрение такого шага означает некоторое изменение политики США по этому вопросу: в частности, это говорит о более пристальном внимании Вашингтона к проекту. Источники газеты заявили, что в Белом доме существует консенсус относительно того, что требуются более активные усилия для закрытия проекта, в особенности сейчас, когда он завершен на 96%.