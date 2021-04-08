Песков: США искусственно сдерживают развитие гуманитарного и научного сотрудничества с РФ

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Кремль сожалеет, что США продолжают искусственно сдерживать развитие сотрудничества с РФ в гуманитарной и научной сферах. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

По его словам, сотрудничество в данных сферах является очень важным компонентом российско-американских отношений. "Мы сожалеем, что наши американские визави искусственно сдерживают этот трек", - подчеркнул Песков.

"Бизнесменам настоятельно рекомендуют отказаться от участия в форумах, которые проходят у нас, - пояснил он. - Ученым настоятельно рекомендуют отказаться от взаимодействия с их коллегами из РФ. Это плохо".

Ранее секретарь российского Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсантъ" заявил о важности диалога Москвы и Вашингтона в сфере науки, культуры и гуманитарного сотрудничества.