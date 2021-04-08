Песков заявил, что России не хватает мигрантов для реализации амбициозных планов

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Количество мигрантов в России значительно сократилось за последний год, и сейчас их даже недостаточно для реализации амбициозных проектов. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, фиксируют ли в Кремле рост недовольства россиян мигрантами и считают ли это потенциальной угрозой для безопасности страны, он заметил: "Я, честно говоря, не знаком с материалами каких-то социологических исследований об отношении россиян к мигрантам, поэтому я никак не смогу это прокомментировать и не буду это делать".

"Могу лишь констатировать реальность, которая говорит о том, что вообще-то мигрантов стало совсем мало у нас за последний год, - подчеркнул представитель Кремля. - И этих самых мигрантов нам очень и очень не хватает для реализации амбициозных планов".

Он пояснил, что речь идет в том числе о проектах в сфере строительства. "Мы должны строить больше, чем мы строим сейчас. Должны строить больше ощутимо, - сказал он. - Но для этого нужны рабочие руки. Их стало меньше из-за пандемии". Как отметил Песков, мигранты необходимы также и в сельском хозяйстве. "Поэтому определенный дефицит в мигрантах, безусловно, есть", - резюмировал он.

Говоря об учете детей мигрантов, пресс-секретарь главы государства заметил, что эта тема затрагивалась на недавнем заседании Совета при президенте по межнациональным отношениям. "Мы должны понимать, кто они, сколько их, - пояснил он. - И, конечно, Россия как государство должна предоставлять условия для детей мигрантов с тем, чтобы они адаптировались в российском обществе - многонациональном, многоконфессиональном".

Песков отметил, что в целом учет таких детей ведется, соответствующую работу проводит миграционная служба. "Если я не ошибаюсь, каких-то решений в этом плане не принималось, - добавил он в ответ на вопрос об учете количества детей мигрантов в школах. - Поэтому я здесь ничего не могу сказать".