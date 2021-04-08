Песков: Путин при подготовке послания будет еще проводить совещания, не все они публичные

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин при подготовке послания Федеральному собранию находится в постоянном контакте с правительством и администрацией Кремля, не все такие совещания являются публичными. Об этом в четверг заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Безусловно, в рамках подготовки к новому посланию он будет проводить совещания, это традиционно делается", - ответил Песков на вопрос, будут ли до оглашения послания 21 апреля президентом проводиться совещания по подготовке этого документа.

Песков подчеркнул, что далеко не все такие мероприятия носят публичный характер. "Это процесс комплексный, и президент, конечно, в ходе подготовки [послания] находится в контакте и с членами правительства, и с руководством администрации, это обычный нормальный процесс", - сказал пресс-секретарь Путина.

Отвечая на вопрос, почему глава государства решил в 2021 году провести совещание, посвященное итогам реализации посланий 2019 и 2020 годов, Песков отметил, что контроль за исполнением поставленных в обращениях президента к парламенту задач является регулярным. "Работает Контрольное управление Кремля, ежегодно мониторятся результаты исполнения посланий: есть же конкретные перечни поручений с указанными сроками, все это автоматом попадает в систему кремлевского контроля", - сказал Песков. Он отметил, что на фоне подготовки к посланию 2021 года "президент посчитал необходимым обсудить итоги реализации предыдущих" на совещании, которое пройдет в четверг.