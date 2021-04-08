Песков прокомментировал слова Лаврова о "тупой линии" США в отношении России

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Непредсказуемость и агрессивность политического курса Вашингтона в отношении Москвы позволяет использовать фактически любой лексикон для его описания. Об этом в четверг заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова, назвавшего "тупой" линию США в политике по отношению к России.

"Непредсказуемость, агрессивность, резкость и недружелюбность политики США в отношении нашей страны делает возможным использование фактически любого лексикона для того, чтобы описать эту политику. Министр [иностранных дел РФ Сергей Лавров], как всегда, меток в своих формулировках", - сказал Песков.

Ранее в четверг в ходе пресс-конференции Лавров указал на безрезультатность санкционной политики Вашингтона по отношению к Москве и назвал этот подход тупиковым и тупым.