Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подал в отставку

УЛЬЯНОВСК, 8 апреля. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов уходит в отставку. Об этом он сам заявил в четверг в обращении к жителям региона.

"Я обратился к главе нашего государства с просьбой об отставке. Я принял решение баллотироваться в депутаты Государственной думы", - сказал он.

Морозов добавил, что подал в добровольную отставку, чтобы сосредоточиться на решении важных вопросов на федеральном уровне. "Мне представляется, что за 16 лет мы с вами сделали много добрых и очень важных дел, сейчас должны вместе сосредоточиться на продвижении интересов и Ульяновской области, и других регионов РФ. Мы отдаем себе отчет, что мир быстро меняется. А раз так, то время пришло в том числе для молодых команд, молодых управленцев", - добавил он.

Губернатор уточнил, что верит, что новая команда сохранит все лучшие наработки. "Я искренне верю, что новая команда сохранит все наши лучшие наработки, принесет лучшее, новое, что есть в нашей стране, чтобы повысить качество и уровень жизни ульяновцев. Именно этим обусловлено мое огромное желание избираться в Государственную думу", - отметил Морозов.

Сергей Иванович Морозов, уроженец Ульяновской области, возглавил регион в марте 2006 года. До назначения на пост губернатора Морозов работал главой администрации Ульяновской области, главой города Димитровграда, еще ранее - начальником УВД Димитровграда. За период руководства областью неоднократно возникали слухи о его скорой отставке, однако они не подтверждались. В интервью ТАСС в марте этого года Морозов сообщал, что намерен и дальше работать главой региона.

Морозов - кандидат экономических наук, женат, имеет пятерых детей.