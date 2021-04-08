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Путин 8 апреля проведет несколько международных телефонных разговоров

Основным мероприятием у президента станет большое совещание по итогам реализации посланий Федеральному собранию 2019 и 2020 годов

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет несколько телефонных разговоров со своими зарубежными коллегами. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня несколько международных телефонных разговоров [запланировано] у президента, мы будем вас информировать у них", - сказал Песков. На вечер в графике Путина - непубличные рабочие встречи в Кремле, добавил пресс-секретарь.

Он напомнил, что основным мероприятием в четверг у президента станет большое совещание по итогам реализации посланий Федеральному собранию 2019 и 2020 годов. Глава государства проведет его в режиме видеоконференции из Кремля. Запланированы, в частности, вступительное слово Путина и доклады первого вице-премьера Андрея Белоусова и вице-премьеров Татьяны Голиковой, Марата Хуснуллина и Дмитрия Чернышенко. Совещание пройдет полностью в открытом режиме, сказал Песков.

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