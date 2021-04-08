Козак считает последние действия Киева в Донбассе пиар-ходом, имитирующим военную угрозу

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Киев пытается решить внутриполитический кризис при помощи имитации боевых действий в Донбассе. Об этом в четверг заявил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак на встрече с экспертами Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН.

"Пиар-действия Киева сопровождаются имитацией боевых действий. Новая политическая команда Киева переживает катастрофическое падение рейтинга [президента Украины Владимира] Зеленского. Это их стандартный рецепт", - сказал он.

По его словам, действующая украинская власть стремится отвлечь внимание избирателей от тяжелой внутриполитической ситуации в стране. "Катастрофическое падение рейтинга президента [Украины] Владимира Зеленского и его партии "Слуга народа", противоречия бизнес-элит, пандемия - с ними власть справиться не может последовательной работой. Поэтому новая команда "Квартал 95" пришла поставить свой талантливый спектакль - "военная угроза", - отметил Козак, добавив, что для этого имитируются обстрелы и перебрасывается в Донбасс военная техника.

При этом, по словам Козака, западные партнеры РФ по нормандскому формату движутся в заданном Киевом фарватере затягивания переговоров по урегулированию конфликта. "Есть огромные проблемы экономические, которые предстоит решать сразу же после реинтеграции Донбасса в состав Украины, и, видимо, поэтому Украина занимает именно такую позицию: удивительную, изнурительную, бесконечную, демагогическую. Переговоры безрезультатны. К сожалению, в фарватере этого движения - поведения Украины - движутся и наши партнеры по нормандскому формату", - сказал Козак, который также является политическим советником президента РФ на переговорах "нормандской четверки".

Решить проблему за год

Он заявил, что проблему Донбасса можно решить за год, если последовательно выполнять все обязательства. "С точки зрения возможностей практически урегулировать конфликт, считаю, что он может быть урегулирован, ну, за год. Можно все эти вопросы решить, если действовать последовательно, придерживаться ранее достигнутых договоренностей. Если бесконечно петлять, как сегодня делает Украина и те партнеры, которых вы перечислили, то, боюсь, что сегодня возможен курс на замораживание этого конфликта", - сказал он.

Козак заявил, что стороны конфликта в Донбассе определены минскими соглашениями, этот вопрос закрыт. "Мы готовы обсуждать фундаментальные причины, просто имея в виду, что обсуждение фундаментальных причин, кто является сторонами конфликта, закончилось в 2015 году подписанием минских соглашений. Эта тема закрыта", - сказал он.

Козак считает, что Киев не хочет возвращения Донбасса в состав Украины.

Изменение текста заявления о мерах по прекращению огня

Заместитель руководителя администрации президента сообщил, что Киев изменил текст дополнительных мер по соблюдению режима прекращения огня после его личного разговора с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

"Позавчера был последний разговор с господином Ермаком, последний мой разговор. Договорились. Он пообещал то сделать [изменить текст на изначальный]. И вчера утром они это сделали - заявление публичное, заявление о мерах по прекращению огня повесили [на сайте Минобороны Украины]", - сказал Козак.

Основой урегулирования конфликта в Донбассе является комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2"), подписанный участниками контактной группы 12 февраля 2015 года. Документ, помимо прекращения огня и отвода вооружений, предусматривает проведение на Украине глубокой конституционной реформы, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также проведение местных выборов в этом регионе. В состав контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины входят представители России, Украины и ОБСЕ, в ее работе также принимают участие представители Донецкой и Луганской народной республик, с которыми Киев, в соответствии с минскими соглашениями, обязан согласовывать все шаги, направленные на нормализацию обстановки в Донбассе.