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Путин сообщил Меркель о провокационных действиях Киева на линии соприкосновения в Донбассе

Лидеры государств подтвердили настрой на дальнейшую тесную координацию усилий России и Германии, в том числе в нормандском формате
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности в Донбассе. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Кремля.

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"При обмене мнениями по вопросам урегулирования внутриукраинского кризиса президент России и канцлер ФРГ выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности на юго-востоке Украины. Владимир Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения", - говорится в сообщении.

В ходе разговора была подчеркнута необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договоренностей, прежде всего - по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса. "Сторонам конфликта адресован призыв к сдержанности и активизации переговорного процесса в целях полной реализации минского комплекса мер 2015 года как безальтернативной основы урегулирования", - отметили в Кремле.

Путин и Меркель подтвердили настрой на дальнейшую тесную координацию усилий России и Германии, в том числе в нормандском формате, по линии политсоветников и министерств иностранных дел.

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичУкраинаГерманияРоссия
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