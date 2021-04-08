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Путин обсудил с Меркель ситуацию вокруг Навального

Президент России также обсудил с канцлером Германии вопросы, касающиеся деятельности иностранных СМИ и неправительственных организаций в РФ и ФРГ

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию вокруг Алексея Навального, сообщили в четверг в пресс-службе Кремля.

"В связи с проявленным федеральным канцлером интересом затронута ситуация с А. Навальным", - говорится в сообщении.

Путин также обсудил с Меркель вопросы, касающиеся деятельности иностранных СМИ и неправительственных организаций в РФ и Германии.

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев ранее в четверг сообщил, что совет проверит информацию по заболеваемости туберкулезом в колонии в Покрове, где отбывает наказание Алексей Навальный. По словам Фадеева, сообщение о том, что проблемы со здоровьем Навального игнорируются, не соответствуют действительности. Как сообщили в пресс-службе регионального УФСИН, накануне Навальному в колонии провели плановое медицинское обследование, которое показало, что его состояние здоровья удовлетворительное.

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Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичГерманияРоссия
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