Путин обсудил с Меркель ситуацию вокруг Навального

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию вокруг Алексея Навального, сообщили в четверг в пресс-службе Кремля.

"В связи с проявленным федеральным канцлером интересом затронута ситуация с А. Навальным", - говорится в сообщении.

Путин также обсудил с Меркель вопросы, касающиеся деятельности иностранных СМИ и неправительственных организаций в РФ и Германии.

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев ранее в четверг сообщил, что совет проверит информацию по заболеваемости туберкулезом в колонии в Покрове, где отбывает наказание Алексей Навальный. По словам Фадеева, сообщение о том, что проблемы со здоровьем Навального игнорируются, не соответствуют действительности. Как сообщили в пресс-службе регионального УФСИН, накануне Навальному в колонии провели плановое медицинское обследование, которое показало, что его состояние здоровья удовлетворительное.