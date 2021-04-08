Климов: заявления США по "Северному потоку - 2" анонсируют "новые гадости" в адрес России

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Заявления американских властей о возможности расширения санкций и назначения спецпредставителя США по переговорам о проекте "Северный поток - 2" предвещают "новые гадости в адрес России", противоречащие международному праву. Такое мнение высказал журналистам в четверг замсекретаря генсовета "Единой России", член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

В среду газета Politico со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что Белый дом обсуждает возможность назначения спецпредставителя США по переговорам о проекте "Северный поток - 2" с целью его закрытия.

"Все эти заявления - это не просто заявления, это анонсы новых, не побоюсь этого слова, гадостей в адрес России. Причем, повторяю еще раз, это все идет вопреки международному праву. И соответствующее заявление на эту тему МИД РФ уже неоднократно делал.", - сказал Климов.

По его словам, если вдруг ЕС по каким-то причинам сорвет этот проект, ему придется заплатить России очень серьезную компенсацию, "и они это знают".

Сенатор напомнил, что США в течение нескольких лет "атаковали "Северный поток - 2" вне зависимости от того, кто возглавлял Белый дом. "Они это делают, руководствуясь двумя причинами. Первая - недобросовестная конкуренция, то есть американцы пытаются отстоять возможности для своих компаний продавать сжиженный газ из США на территорию ЕС. Бизнес в чистом виде, причем бандитский, я бы сказал", - отметил Климов.

Он добавил, что в этом отношении очень странная позиция у стран Евросоюза. "Они, вроде бы, не очень сильно возмущаются и никаких мер особых для защиты своего таможенного пространства не принимают. Заявления какие-то делают, но не очень понятно, что в итоге получится", - сказал парламентарий. Он отметил, что в свое время именно Западная Европа была инициатором строительства "Северного потока - 2", подчеркнув, что это не российская идея. Климов добавил, что "это взаимовыгодный проект".

По его мнению, вторая причина нападок заключается в принятом США 2 августа 2017 года законе, в котором Россию назвали противником и обязали исполнительные органы власти регулярно извещать Конгресс о том, какие рестрикции применяются в отношении РФ. "Одно из направлений этих рестрикций - это как раз торпедирование "Северного потока - 2", потому что они полагают, что "Северный поток" дает России возможность не только, как они считают, манипулировать Западной Европой, но еще и обогащают нашу казну. И вот для того, чтобы наше государство эту экономическую поддержку не получало со стороны ЕС, они в том числе торпедируют данный проект", - полагает сенатор.

"Они [США] такое санкционное давление обрушивают и на российские организации, которые этим заняты, и на наших партнеров, которые в этом так или иначе участвуют. И что особенно интересно и важно знать, в последние месяцы участились разного рода провокационные действия судов, в том числе и военных, в зоне строительства "Северного потока - 2". Это говорит о том, что они не отказываются от проведения прямых провокаций, такого международного хулиганства", - убежден политик. Он добавил, что США также пытаются воздействовать "политико-дипломатическим путем на своих партнеров в Европе".

Спецпредставитель США

По данным издания Politico, должность спецпредставителя США по переговорам о проекте "Северный поток - 2" помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в конце марта неофициально предложил Амосу Хокстейну, который при администрации 44-го президента США Барака Обамы занимал в Госдепартаменте пост специального посланника и координатора по вопросам международной энергетики. Хокстейн в прошлом году покинул пост директора наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Он пока не ответил на предложение Салливана.

Как отмечает Politico, рассмотрение такого шага означает некоторое изменение политики США по этому вопросу: в частности, это говорит о более пристальном внимании Вашингтона к проекту. Источники газеты заявили, что в Белом доме существует консенсус относительно того, что требуются более активные усилия для закрытия проекта, в особенности сейчас, когда он завершен на 96%.