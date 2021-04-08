Путин в беседе с Меркель заявил о недопустимости политизации вопросов помощи Сирии

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили в ходе телефонного разговора вопросы улучшения гуманитарной обстановки в Сирии и вопросы нормализации ситуации в Ливии. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Кремля.

"Продолжен обмен мнениями по сирийской проблематике. Отмечен приоритетный характер задач по улучшению гуманитарной обстановки в Сирии. При этом с российской стороны акцентирована недопустимость политизации вопросов, касающихся предоставления сирийскому народу иностранной помощи, восстановления социально-экономической инфраструктуры и возвращения беженцев", - говорится в сообщении.

Обсуждая положение дел в Ливии, Путин и Меркель приветствовали формирование в этой стране центральных органов власти на переходный период. "Выражена готовность содействовать нормализации ситуации и мирному развитию Ливии. Условлено о продолжении координации на данном направлении", - отметили в Кремле.

Также в ходе разговора лидеров России и Германии затрагивалась обстановка на Балканах. "Подчеркнута важность дальнейших скоординированных шагов по обеспечению стабильности и межнационального согласия в Боснии и Герцеговине, в частности, с учетом решений руководящего комитета совета по выполнению общего рамочного (Дейтонского) соглашения о мире 1995 года", - сообщила пресс-служба российского лидера по итогам разговора.