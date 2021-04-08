Козак: начало боевых действий в Донбассе со стороны Киева станет началом конца Украины

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Начало боевых действий в Донбассе со стороны Киева станет началом конца Украины, заявил Козак.

Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан в Донбассе в зависимости от масштаба конфликта, считает он. США, скорее всего, не толкают Зеленского к обострению конфликта в Донбассе, отметил Козак.

О поездке Зеленского

Козак считает, что поездка президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс вряд ли приведет к эскалации ситуации на востоке Украины, но Киев "играет со спичками".

"Я не думаю, что его [Зеленского] поездка на Донбасс будет связана с обострением. В ответе на первый вопрос я отметил, что сегодня трудно предсказать, до чего эти дети доиграются со спичками. Вот трудно просто предсказать, до чего они доиграются. Вот то, что он поехал, - это элемент той же игры", - сказал Козак.

Ранее стало известно, что Зеленский прибыл в Донбасс, где намерен посетить передовые позиции армии и встретиться с украинскими военнослужащими.

Предложение России сделать переговоры по Донбассу открытыми вызвали истерику Киева, заявил Козак. Он считает, что еонфиденциальность на переговорах по Донбассу нужна Киеву для проведения своей линии и дезинформации своих граждан.

Козак заявил, что Россия выступает за полную открытость минских переговоров по Донбассу и опубликование соответствующих документов.

"Украина боится раскрыть свою непоследовательность. Они боятся говорить публично, - считает он. - Мы предложили открытость и трансляцию, чтобы всем было понятно, что происходит. Давайте документы письменные будут открыты", - сказал он.

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