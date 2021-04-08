Очередные переговоры советников в "нормандском формате" состоятся 19 апреля

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Очередной раунд переговоров "нормандской четверки" на уровне политических советников глав государств-участников запланирован на 19 апреля. Об этом в четверг заявил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.

"Следующие переговоры [советников] уже были инициированы, они пройдут 19 апреля. У нас в "нормандском формате" инициированы переговоры. Посмотрим, как поменяется ситуация после этого обмена мнениями на высшем уровне", - сказал Козак, который также является политическим советником президента РФ на переговорах "нормандской четверки".

20 марта стало известно о том, что Киев на видеоконференции политических советников глав "нормандской четверки" отказался в полной мере соблюдать режим прекращения огня в Донбассе. Как сообщил корреспонденту ТАСС источник в российской делегации, об этом говорится в письме, которое замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак направил коллегам по "нормандскому формату" по итогам заседания. В письме, по данным источника, подчеркнуто намерение Германии, России и Франции приложить все усилия для того, чтобы режим прекращения огня в Донбассе был устойчивым и всеобъемлющим, в полном соответствии с пунктами, согласованными 22 июля 2020 года в контактной группе. По данным источника, в письме также фиксируется, что Москва, Берлин и Париж "приняли к сведению" отказ Украины от безусловного выполнения обязательств от 22 июля 2020 года.