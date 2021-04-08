Неверов заявил, что поручения Путина по корректировке законов исполнят в кратчайшие сроки

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов сообщил, что депутаты оперативно исполнят поручения президента РФ Владимира Путина по итогам совещания по вопросам реализации посланий Федеральному собранию.

"Поручения, прозвучавшие в ходе совещания, касающиеся вопросов корректировки отечественного законодательства, депутатами Государственной думы в тесном взаимодействии с правительством будут исполнены в кратчайшие сроки", - отметил Неверов в беседе с журналистами.

Ранее в четверг президент РФ в преддверии ежегодного послания Федеральному собранию заслушал доклады профильных вице-премьеров о ходе и итогах исполнения посланий прошлых лет. По словам Неверова, президент продемонстрировал, что "очень хорошо знает существующие в стране проблемы и их причины, знаком не только с сухими цифрами, но и понимает обстановку вплоть до ситуации на местах".

"Президент самое пристальное внимание уделяет вопросам социального обеспечения, повышения качества жизни и благосостояния граждан, поддержки детей и многодетных семей, здравоохранения, особенно в малых городах и сельской местности, где ситуация в части получения первичной медицинской помощи наиболее сложная", - отметил Неверов.