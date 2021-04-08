Эксперт: США не предложат Украине статус союзника НАТО из-за рисков столкновения с Россией

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена не станет предлагать Украине статус союзника в НАТО, поскольку это влечет за собой риски открытого столкновения с Россией. Такое мнение в четверг выразил директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский на встрече экспертов с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

"Администрация Байдена не предложит Украине статус союзника за пределами НАТО. Это статус, который позволяет достаточно серьезную военную помощь оказывать стране в случае кризисной ситуации. Риски безопасности, открытого конфликта с Россией неприемлемы для американской стороны, и никто не собирается посылать туда американских солдат и брать риски, связанные с возможным безответственным поведением украинского руководства", - сказал он.

По словам Войтоловского, Соединенные Штаты "не заинтересованы, чтобы увлекаться глубже в процесс урегулирования, и также не заинтересованы, чтобы непосредственно участвовать в конфликте в случае его эскалации". "Абсолютно иллюзорны ожидания Киева, что США окажут им военную помощь больше, чем они оказывают сейчас. Нельзя ожидать, что США могут поддержать вступление Украины в НАТО как страны с неурегулированными территориальными проблемами", - указал эксперт.

Войтоловский обратил внимание, что США используют конфликт на востоке Украины как один из рычагов давления на Россию, а также своих европейских союзников, которых Вашингтон пытается мобилизовать перед лицом декларируемой Западом российской угрозы. "Это важный инструмент, чтобы вносить разобщение между Россией и ЕС. Это дает инструментарий для США, чтобы вовлекаться в процессы, связанные с украинским кризисом, иметь от этого дивиденды, но не инвестировать свой политический капитал и не создавать риски для собственной безопасности", - заключил специалист.

В свою очередь руководитель Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Эдуард Соловьев подчеркнул, что политика администрации президента Украины Владимира Зеленского нацелена на внутреннюю аудиторию и зависит от легитимизации извне. "Обострение ситуации в Донбассе выглядит заряженным на внутреннюю аудиторию для наращивания национал-популистского потенциала. Зеленский зависит от легитимизации извне. После победы Байдена он был ориентирован на демонстрацию своей эффективности и значимости США", - сказал он.

По мнению эксперта, после своей победы на выборах Зеленский не стал формировать новую политическую тенденцию и перестал следовать образу "популиста-миротворца". "После своей победы он следовал за представлениями политических элит и широких масс населения. Мы видим трансформацию популистского образа Зеленского из популиста-миротворца в национал-популиста", - отметил Соловьев.

Расследования ОБСЕ

Говоря о роли ОБСЕ в урегулировании ситуации в Донбассе, заведующий Отделом разоружения и урегулирования конфликтов Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Андрей Загорский подчеркнул, что представителям организации следует создать условия для тщательного изучения происходящих в регионе инцидентов: "Возможны определенные функции по не просто фиксации факта нарушений, а с возможным расследованием этих нарушений и контактами со сторонами конфликта для того, чтобы нарушения не перерастали в какие-то более серьезные инциденты. Эта функция может выполняться в том числе представителями ОБСЕ".

У представителей организации должны быть прямые линии связи со сторонами конфликта как на местах, так и на более высоком уровне, отметил специалист. Однако, продолжил эксперт, для выстраивания этих механизмов необходима соответствующая воля стран - участниц ОБСЕ: "Сама по себе она ничего не может".

По словам Загорского, тщательный подход к расследованию нарушений на линии соприкосновения позволит сократить радикализацию настроений на Украине, которая происходит во многом из-за сообщений СМИ о многочисленных инцидентах, и в конечном итоге улучшить взаимопонимание между Западом и Россией по вопросам Донбасса.