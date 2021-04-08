Лавров: формат межрегионального форума Казахстана и РФ будет зависеть от эпидситуации

НУР-СУЛТАН, 8 апреля. /ТАСС/. Формат проведения форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи в Нур-Султане с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщила пресс-служба президента Казахстана в четверг.

"В следующем месяце в формате видео-конференц-связи планируется организовать заседание Высшего Евразийского экономического совета. Это тоже важная веха, важный этап на пути организации наших общих усилий по продолжению сотрудничества в посткоронавирусную эпоху. И, как вы упомянули, мы в любом случае нацелены провести 17-й межрегиональный форум с участием президентов в том или ином формате, в зависимости от того, какая будет эпидемиологическая ситуация", - сказал Лавров, обращаясь к Токаеву.