Эксперты: единороссы могут выиграть в 190 одномандатных округах из 225 на выборах в Думу

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Кандидаты от партии "Единая Россия" могут одержать победу в 190 из 225 одномандатных округов на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму. Такое мнение в четверг высказали эксперты в ходе круглого стола на тему "Борьба в одномандатных округах на выборах-2021: перспективы обновления".

"Кто-то [из экспертов] давал оценки чуть выше, кто-то чуть ниже, но где-то примерно [в оценке] 190 [одномандатных округов] сходились все", - заявила руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Екатерина Соколова, подводя итоги дискуссии.

В этой связи директор Института новейших государств Алексей Мартынов отметил, что единороссы смогут представить сильных кандидатов в одномандатных округах благодаря системе предварительного партийного голосования. "Через механизм тех же праймериз новые лица, свежую кровь они получат 100%… У "Единой России" есть механизм воспроизводства новых людей", - добавил он.

В свою очередь партия "Справедливая Россия - За правду", по мнению экспертов, может получить от 10 до 12 мест в Госдуме за счет одномандатных округов. "Объединение "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" придало дополнительные возможности, плюс "Справедливая Россия" всегда довольно успешно выступала в одномандатных округах там, где она это делала", - отмечает Соколова.

Эксперты считают, что в одномандатных округах смогут победить от шести до восьми кандидатов от ЛДПР и от КПРФ. "В оценках ЛДПР [эксперты] были очень сдержанны, говорили примерно о 7 кандидатах, <…> в КПРФ тоже есть определенные внутренние проблемы, в результате называлось много кандидатов, но оценивались их шансы как недостаточно высокие. Мы даем, естественно, интервальную оценку 6-8 по результатам обсуждения", - заявила Соколова, отметив, что самовыдвиженцы в одномандатных округах смогут победить только в единичных случаях.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Они проводятся по смешанной системе: 225 депутатов избираются по одномандатным избирательным округам, еще 225 - по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за федеральные списки кандидатов.