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Дума планирует в весеннюю сессию завершить реализацию послания 2020 года

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков уточнил, что выполнены 35 пунктов плана реализации послания президента, еще три законопроекта приняты в первом чтении

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков сообщил в четверг, что депутаты до конца весенней сессии примут все инициативы для реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию 2020 года.

"Законопроекты будут приняты в весеннюю сессию 2021 года после поступления и рассмотрения поправок правительства Российской Федерации к данным проектам федеральных законов", - отметил Жуков, слова которого приводит пресс-служба фракции единороссов.

Речь идет о трех проектах из плана реализации Госдумой послания 2020 года, которые нижняя палата приняла в первом чтении. В общей сложности план насчитывает 38 пунктов.

"Выполнены 35 пунктов плана реализации послания президента России. Еще три законопроекта приняты в первом чтении", - отметил Жуков. Это, в частности, законопроект об изменениях в связи с принятием закона о защите капиталовложений, проект об изменениях в закон о персональных данных и поправки в закон "О связи", предусматривающие бесплатный доступ к социально значимым сайтам.

Ранее в четверг президент РФ в преддверии ежегодного послания Федеральному собранию заслушал доклады профильных вице-премьеров о ходе и итогах исполнения посланий прошлых лет.

Теги
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