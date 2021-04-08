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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Путин и Алиев обсудили по телефону ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Путин и Алиев обсудили по телефону ситуацию вокруг Нагорного Карабаха - Кремль.

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Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглыСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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