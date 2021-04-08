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Путин посоветовал врио главы Ульяновской области при обновлении кадров сохранить "костяк"

Президент поручил Алексею Русских представить доклад о том, как он видит "особенности развития региона в целом"

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посоветовал Алексею Русских, назначенному временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области, провести обновление кадров, но при этом сохранить "костяк" работников, которые знают ситуацию в регионе и хорошо зарекомендовали себя в предыдущие годы.

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"Я, со своей стороны, рассчитываю на то, что там и будет обновление кадров, безусловно, но самый, что называется, костяк, потенциал все-таки вы сохраните и будете опираться именно на тех, кто знает ситуацию в регионе, знает изнутри, как следует, добивался за предыдущие годы хороших результатов в работе, - указал Путин на встрече с Русских в четверг. - Но в то же время, опираясь на кадровые обновления, будете решать те задачи, которые перед областью стоят".

Президент заметил, что Ульяновская область - большой, промышленно развитый регион. Глава государства напомнил, что в сфере автомобилестроения там созданы "очень хорошие кластеры с участием иностранных партнеров". "Сейчас не буду вдаваться в детали, но там эта работа поставлена на хороший уровень", - считает Путин.

Он пожелал удачи и успехов Русских на новом посту, а также всем, кто будет с ним работать. "Надеюсь, что мы их увидим", - заметил президент. "Нужно приниматься за работу, не откладывая ничего в долгий ящик. Имея в виду ваш предыдущий опыт, рассчитываю на то, что вхождение в курс дела пройдет максимально быстро", - заключил глава государства.

Развитие региона

По мнению председателя регионального отделения российской Ассоциации политической науки Нины Дергуновой, новому главе региона необходимо работать над развитием экономики - в настоящее время регион занимает десятое место в Приволжском федеральном округе (ПФО), уточнила она ТАСС. Дергунова также считает необходимым развитие промышленности.

"Конечно, он (Морозов - прим. ТАСС) много сделал в области по оживлению сельского хозяйства и промышленности. Когда он получил область, по многим показателям в рейтингах мы были в хвосте. Сейчас мы стали "крепким середняком": возобновили работу заводы, получил заказы "Авиастар" (авиастроительное предприятие в Ульяновске, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию - прим. ТАСС). Хотя эта тенденция после 2010 года замедлилась", - сказала она.

Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный в беседе с ТАСС отметил, что новому главе региона "предстоит пересмотреть приоритеты расходов бюджета, так как был перекос в пользу определенных групп влияния".

Ранее в четверг Путин принял отставку губернатора Ульяновской области Сергея Морозова и назначил Алексея Русских врио главы региона. Русских является слушателем четвертого потока в так называемой школе губернаторов. До назначения был членом Совета Федерации, член ЦК КПРФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияРусских, Алексей ЮрьевичУльяновская область
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