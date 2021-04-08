Жириновский поделился с послом РФ в США своим видением стратегической стабильности

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе встречи в четверг в Госдуме поделился с послом России в США Анатолием Антоновым своим "видением выстраивания стратегической стабильности". Об этом сообщается в официальном Telegram-канале фракции ЛДПР в Госдуме.

"Сегодня, 8 апреля в Госдуме, в зале фракции ЛДПР состоялась встреча руководителя фракции Владимира Жириновского с чрезвычайным и полномочным послом России в США Анатолием Антоновым", - говорится в сообщении.

В ходе встречи Жириновский "поделился своим видением выстраивания глобальной стратегической стабильности, связанной с отношениями России и США, а также возможным решением проблем, связанных с Украиной".

Антонов был приглашен на консультации в российскую столицу после резонансного интервью американского президента Джо Байдена, в котором он заявил, что руководство РФ должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он президента России Владимира Путина "убийцей".

Посол находится в Москве с 21 марта, он уже провел ряд встреч, в том числе в МИД РФ и Госдуме.