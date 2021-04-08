СФ может 14 апреля рассмотреть вопрос о прекращении сенаторских полномочий Русских

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации может на пленарном заседании 14 апреля рассмотреть вопрос о досрочном прекращении сенаторских полномочий Алексея Русских, которого президент РФ Владимир Путин в четверг назначил врио главы Ульяновской области. Об этом ТАСС сообщил источник в верхней палате парламента.

"Планируется, что данный вопрос может быть рассмотрен на ближайшем заседании Совфеда 14 апреля", - сказал источник.

Русских представляет в Совете Федерации Московскую область, он является заместителем председателя комитета палаты по экономической политике. Его сенаторские полномочия должны были окончиться в сентябре 2023 года.

Как сказал ТАСС глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов, Русских хорошо себя зарекомендовал на посту сенатора, он погружен в региональные темы. "Уверен, что он создаст вокруг себя квалифицированную команду единомышленников, которая будет достигать результатов и целей, поставленных перед Ульяновской областью... Для нашего комитета это определенная потеря", - добавил Кутепов.

Ранее в четверг Путин принял отставку губернатора Ульяновской области Сергея Морозова.

Русских является слушателем четвертого потока в так называемой школе губернаторов. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую часто называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.