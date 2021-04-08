Краснов прибыл в Азербайджан для встречи с президентом и генпрокурором страны

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл с официальным визитом в Баку, где планируются его встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и генеральным прокурором страны Кямраном Алиевым. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе российской Генпрокуратуры. В пресс-службе отметили, что визит проходит по приглашению генерального прокурора Азербайджана.

"9 апреля главы надзорных ведомств намерены обсудить различные аспекты двустороннего взаимодействия, перспективы проведения совместных мероприятий по наиболее актуальным вопросам прокурорской деятельности, подписать ряд двусторонних документов", - сообщили в Генпрокуратуре России.

В рамках визита также планируется встреча Игоря Краснова и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В четверг Краснов в ходе визита в Армению встретился с премьер-министром страны Николом Пашиняном и генеральным прокурором Армении Артуром Давтяном.