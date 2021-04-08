Небензя заявил, что Россия мобилизует международные усилия по разминированию в Сирии

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Российская Федерация прикладывает все усилия для создания мира, свободного от мин, и сделала одним из своих приоритетов разминирование в Сирии, которое необходимо для восстановления инфраструктуры страны и возвращения беженцев. Об этом в четверг заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Напомню, что в 2016-2017 годах российские инженерные войска провели операции по разминированию городов Алеппо и Дейр-Эз-Зор, и - дважды - Пальмиры. Продолжаем активно содействовать сирийцам в очистке от мин и взрывоопасных предметов освобожденных от террористов и экстремистов районов. В целом российские военные специалисты обеспечили разминирование свыше 6,5 тыс. га сирийской территории и более 17 тыс. объектов, обезвредили более 105 тыс. взрывоопасных предметов", - подчеркнул Небензя в своем заявлении.

Он добавил, что Россия ведет деятельность по мобилизации соответствующих международных усилий в вопросах устранения минной угрозы в Сирии, и отметил важную роль Службы ООН по вопросам разминирования и Женевского международного центра гуманитарного разминирования.

Небензя призвал государства принять активное участие в очередной 4-й международной конференции, посвященной вопросам гуманитарного разминирования и противодействия самодельным взрывным устройствам, которая состоится 25-28 мая 2021 года в Москве.