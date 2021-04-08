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Отставки и назначения

Эксперт: подготовка Русских в "школе губернаторов" стала ключевым фактором при назначении

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский отметил, что "школа губернаторов" показывала себя хорошо в самых сложных регионах

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Ключевым фактором при назначении временно исполняющим обязанности главы Ульяновской области сенатора Алексея Русских стало прохождение им подготовки в так называемой школе губернаторов. Такое мнение ТАСС высказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.

"Здесь ключевой фактор - это то, что господин Русских является выпускником "школы губернаторов", то есть в этом смысле он встроен в систему кадрового отбора и кадровой подготовки. "Школа губернаторов" показывала себя хорошо в самых сложных регионах", - заявил эксперт.

Русских входит в состав ЦК КПРФ. Он представляет в Совете Федерации Московскую область, является заместителем председателя комитета палаты по экономической политике. Его сенаторские полномочия должны были окончиться в сентябре 2023 года.

"КПРФ - это думская партия, имеющая достаточно широкое представительство и поддержку, поэтому не считаться с этим невозможно, но думаю, что на первом месте здесь стоят компетенция и готовность человека выполнять эту сложную комплексную работу", - добавил Потуремский.

Ранее в четверг президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Ульяновской области Сергея Морозова и назначил Русских врио главы региона.

Русских является слушателем четвертого потока в так называемой школе губернаторов. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую часто называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Теги
РоссияОтставки и назначенияСанкт-ПетербургРусских, Алексей Юрьевич
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