Козак: обостряя ситуацию в Донбассе, Киев "играет со спичками"

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак провел в четверг встречу с экспертами Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, в ходе которой состоялось обсуждение причин нынешнего обострения ситуации в Донбассе и перспектив дальнейшего урегулирования конфликта. Дискуссия состоялась на фоне инициированной Киевом беспрецедентной информационной кампании по обвинению России в агрессивных намерениях и нагнетанию напряженности на востоке Украины.

Все последние дни Киев обращался к руководителям западных стран с призывами "удвоить бдительность" в отношении России и заявлял о "неизбежной" эскалации в зоне конфликта. Во вторник на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственный путь к урегулированию в Донбассе лежит через членство республики в НАТО.

Тем временем в Донбассе на протяжении последних месяцев нарастает интенсивность обстрелов, увеличивается число раненых и погибших. "То количество техники, которая стянута к линии соприкосновения, то количество личного состава, которое сконцентрировано вдоль линии соприкосновения с украинской стороны, говорит о том, что Украина сейчас готова к возобновлению полномасштабных боевых действий", - заявил в среду глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Оценивая все эти шаги Киева, Козак сравнил поведение украинского руководства с детьми, которые играют со спичками. И сегодня, по его словам, "трудно предсказать, до чего эти дети доиграются". В случае же, если разгорится масштабный пожар, "если там будет устроена Сребреница", Россия будет вынуждена "встать на защиту российских граждан, проживающих в регионе", предупредил он.

При этом Козак выразил надежду, что такая необходимость не возникнет. В Киеве, считает он, достаточно тех, кто понимает, что развязывание полномасштабных боевых действий в Донбассе со стороны киевских властей станет для Украины "началом конца". "Это самострел, выстрел себе не в ногу, а в висок", - сказал он.

Замглавы администрации президента РФ убежден, что при желании конфликт в Донбассе можно урегулировать за один год. "Можно все эти вопросы решить, если действовать последовательно, придерживаться ранее достигнутых договоренностей. Если же бесконечно петлять, как сегодня делает Украина <...> то, боюсь, что сегодня возможен курс на замораживание этого конфликта", - сказал он.

"Донбасс - отравленная пилюля"

Одним из главных условий успешных переговоров Козак считает их открытый характер. Он предлагает публиковать все документы, что лежат на переговорном столе, и обнародовать все позиции сторон. "Если мы не снимем гриф конфиденциальности с переговоров, мы ничего не достигнем", - считает он. Однако Киев, по его словам, боится публично раскрыть непоследовательность своей позиции, поскольку для внутренней аудитории украинская власть заявляет, что минские соглашения - это "удавка на шее", а в "нормандском формате" заверяет в приверженности этому документу "от А до Я".

Замглавы администрации президента РФ рассказал, что летом 2020 года предложил организовать трансляцию переговоров в интернете, однако у участников, по его словам, "началась истерика вплоть до звонков глав государств и правительств, что это невозможно, что переговоры должны быть закрытыми".

Нелогичное, непоследовательное поведение украинской стороны в ходе переговоров Козак сравнил с "петлянием зайца во время погони". Он заметил, что Киев мог бы открыто заявить о том, что его не устраивают минские соглашения. "Никто не запрещает выйти, денонсировать договор - заявите, скажите, что выходите", - сказал он. Однако Украина не идет на этот шаг, поскольку он будет означать обнуление переговорного процесса и возвращение в состояние 2014 года, а также отказ от резолюции СБ ООН. Киев и на это имеет международное право, может выйти из устава ООН, "но они и этот шаг боятся сделать", отметил он.

"У них логика почему-то, если они выйдут из минских соглашений, тогда с России снимут все санкции. Но нет этой логической причинно-следственной связи", - считает Козак. В итоге, по его словам, ведутся "изнурительные, бесконечные, безрезультатные переговоры".

Единственной причиной, объясняющей эту переговорную линию Украины, Козак считает нежелание Киева получить Донбасс обратно. Он отметил, что в соседней стране в открытую на всех уровнях звучит, что "Донбасс - это отравленная пилюля, и нельзя допустить, чтобы она вошла в здоровое политическое тело Украины". Киев не заинтересован ни в электорате Донбасса, ни в необходимости решать серьезные экономические проблемы в рамках реинтеграции, полагает замглавы администрации РФ.

Украина и США

Козак с сожалением признал, что партнеры по "нормандскому формату" идут в фарватере этой линии Киева на переговорах. По его словам, в последние дни руководство РФ достаточно детально обсуждало с лидерами западных стран ситуацию в Донбассе. Последний такой разговор президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель состоялся 8 апреля. В этих контактах, сказал он, когда заходит речь о возможных компромиссах в переговорных позициях, Москва подчеркивает, что никогда не пойдет на то, чтобы объявить себя стороной конфликта, как того требует Киев. "Мы никогда не пойдем на такой шаг <...> что приказ о прекращении огня должно издать Министерство обороны РФ", - сказал Козак. "Обсуждение фундаментальных причин, кто является сторонами конфликта, закончилось в 2015 году подписанием минских соглашений. Эта тема закрыта", - подчеркнул он.

При этом Козак не склонен преувеличивать внешнее влияние, в частности американское, на позицию Киева по вопросу Донбасса. "Я не думаю, что американцы толкают Зеленского на бруствер, на линию фронта, чтоб он начал перестрелку с представителями Донбасса, скорее всего, этого нет", - считает он.

Козак сказал, что он не против того, чтобы к процессу урегулирования по Донбассу подключились американцы. "Пусть садятся, внесут свою лепту", - отметил он. Но при этом он выразил сомнение в том, что это повысит эффективность переговоров поскольку, "чем больше участников, тем труднее найти решения".

Напряженность в Донбассе

Напряженность в Донбассе, где 22 июля 2020 года была достигнута договоренность о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня, вновь возникла в конце февраля - начале марта 2021 года. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки. С обеих сторон появились убитые и раненые, в том числе среди гражданского населения. Киев поспешил обвинить во всем республики Донбасса. Те, в свою очередь, указали на невыполнение Киевом июльских договоренностей как главную причину обострения.

Ситуация стала предметом обсуждения на состоявшейся 18 марта видеоконференции политических советников глав "нормандской четверки". На ней, как сообщил ТАСС источник в российской делегации, речь шла о необходимости добиться опубликования Министерством обороны Украины соответствующего приказа по вооруженным силам, в котором должны быть в полном объеме, без каких-либо изъятий, прописаны все обязательства сторон. Республики Донбасса такие приказы издали и опубликовали сразу же после подписания соглашения. В отличие от них Минобороны Украины в своем сообщении от 27 июля 2020 года внесла в текст пункт о разрешении открывать огонь "в случае возникновения угрозы безопасности украинским военнослужащим", тем самым перечеркнув весь механизм контроля за прекращением огня.

Уже после видеоконференции политсоветников "нормандской четверки" на сайте украинского военного ведомства 27 марта появился новый документ на этот счет. В нем, однако, перечень согласованных мер был опубликован не в виде приказа Минобороны, а как сообщение для печати спецпредставителя председателя ОБСЕ на Украине Хайди Грау, и лишь говорилось, что министерство подтверждает "действие соответствующего приказа".

И только вчера, в среду, как сообщил Дмитрий Козак, после его телефонного разговора с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком украинская сторона наконец выполнила свои обещания, которые она дала еще летом 2020 года. "Восемь месяцев наши представители и представители Донбасса призывали Украину не искажать эти меры, сделать соответствующее заявление, издать указ, но этого сделано не было", - отметил он.

После состоявшегося в среду по инициативе Киева внеочередного заседания контактной группы украинская делегация в своем Telegram-канале распространила заявление, в котором говорится, что "стороны подтвердили готовность и необходимость соблюдения режима прекращения огня и выполнения договоренностей от 22 июля 2020 года без каких-либо дополнительных условий для этого".

Тем не менее, как указал полномочный представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов, несмотря на вроде бы достигнутый прогресс, само внеочередное заседание прошло безрезультатно. Когда речь зашла о необходимости запустить на деле механизм верификации фактов нарушений режима прекращения огня на линии соприкосновения, который как раз оговорен июльскими договоренностями, переговоры опять были заблокированы Украиной без какой-либо аргументации, сообщил он.

Поездка Зеленского

Появление в четверг на линии соприкосновения в Донбассе самого президента Зеленского еще более усилило сомнения в том, что Киев готов изменить подходы к урегулированию. Как подчеркивалось в сообщении офиса президента, он отправился туда, чтобы "поддержать боевой дух" украинских военных.

Комментируя эту поездку, глава ДНР Денис Пушилин прямо заявил, что сомневается в желании украинского лидера рассказать своим военнослужащим о недопустимости эскалации и о тех последствиях, которые может принести полномасштабная война. "Я уверен почему-то, что Зеленский говорить об этом не будет", - добавил он.

О том, что ситуация на линии соприкосновения остается крайне напряженной, он говорил и накануне, во время большой пресс-коференции в Донецке по случаю 7-й годовщины провозглашения республики. Однако Донбасс, и это Пушилин подчеркнул особо, не хочет войны и не будет ее начинать. "Донбасс сделает все возможное, чтобы конфликт был урегулирован дипломатически", - заверил глава ДНР.