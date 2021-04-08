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Зюганов считает, что жители Ульяновской области поддержат Русских на выборах главы региона

Лидер КПРФ охарактеризовал Русских как интеллигентного, грамотного и современного человека

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов положительно оценил назначение коммуниста Алексея Русских врио главы Ульяновской области и считает, что жители региона поддержат его на сентябрьских выборах.

"Я считаю, хорошее назначение. Но время кризисное, время трудное, время вирусное, надо будет втройне работать, сплачивая всех на решение главных задач", - заявил Зюганов ТАСС. Лидер КПРФ считает, что жители Ульяновской области отдадут Русских свои голоса на предстоящих в сентябре выборах главы региона, "у него для этого есть все необходимые качества".

Зюганов охарактеризовал Русских как интеллигентного, грамотного и современного человека. "Таких и надо направлять в управление - которые умеют, знают. А то вот технократы - у технократа душа не болит ни за детей, ни за женщин, ни за стариков", - заявил лидер КПРФ. По его убеждению, хороший управленец должен "чувствовать и понимать нужды тружеников" и в то же время уметь работать, "понимать задачи современного прогресса".

"Он был в президентском резерве <...>, мы его предложили, и он прошел особую подготовку", - добавил Зюганов. Он указал на полученное Русских в Бауманке образование, связанное с робототехникой, на "огромную школу работы" в Госдуме. При этом Русских хорошо знает самобытность российских регионов, отметил он.

"А Ульяновская область нам близка по всем составляющим - это исторически удивительные места, это Ленинская родина, туда весь мир ездит <...>. Там один из последних выдающихся заводов авиационной промышленности; там Димитровград - научный центр, где осваивают новейшие технологии; там автомобильный завод. И вообще, я считаю, кто Волгу знает, тот хорошо понимает и российскую душу наших народов", - заключил лидер КПРФ.

Ранее в четверг президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Ульяновской области Сергея Морозова и назначил Русских врио главы региона. Выборы губернатора Ульяновской области должны пройти в единый день голосования в сентябре 2021 года одновременно с выборами депутатов Госдумы.

Теги
Зюганов, Геннадий АндреевичРоссияРусских, Алексей ЮрьевичУльяновская область
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