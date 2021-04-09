{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ульяновское отделение "Единой России" намерено поддержать экс-главу региона на праймериз

Секретарь регионального отделения партии Василий Гвоздев отметил, что Сергей Морозов знает в Госдуме "все площадки" и федеральных министров

УЛЬЯНОВСК, 9 апреля. /ТАСС/. Бывший губернатор Ульяновской области Сергей Морозов пока не выдвигался на предварительное голосование для участия в выборах в Государственную думу, региональное отделение партии "Единая Россия" планирует поддержать его кандидатуру. Об этом в пятницу сообщил ТАСС вице-спикер Заксобрания Ульяновской области, секретарь регионального отделения партии Василий Гвоздев.

На эту тему
Итоги деятельности Сергея Морозова на посту губернатора Ульяновской области
Итоги деятельности Сергея Морозова на посту губернатора Ульяновской области

В четверг экс-глава Ульяновской области в видеообращении к жителям региона заявил, что обратился к президенту с просьбой об отставке в связи с решением баллотироваться в депутаты Государственной думы. Владимир Путин принял отставку Морозова и назначил Алексея Русских врио главы региона. В пятницу в правительстве региона полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представит Русских членам правительства области.

"Заявление Сергея Ивановича [Морозова], что он пойдет в Государственную думу, безусловно, региональное отделение, если он выдвинется на предварительное голосование, мы как партия будем поддерживать, потому что он как член президиума всегда очень активен. И подчеркиваю, если он пройдет в Государственную думу, безусловно, он принесет реальную пользу нашему региону", - сказал он.

Гвоздев уточнил, что Морозов знает в Госдуме "все площадки" и федеральных министров. "У него хорошие отношения с президентом Российской Федерации. У него выстроены коммуникации со всеми службами федерального центра. И он знает, насколько важна федеральная поддержка областному центру и в целом Ульяновской области, и знает все проекты, на которые необходимо обратить внимание", - пояснил собеседник агентства.

Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских является слушателем четвертого потока в так называемой школы губернаторов. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую часто называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики. До назначения врио главы Ульяновской области Русских являлся членом Совета Федерации.

Теги
РоссияУльяновская область
Заместитель полпреда президента в СФО представил врио главы Тувы региональным властям
Также Владислава Ховалыгу представили руководителям ведомств республики
Читать полностью