Ульяновское отделение "Единой России" намерено поддержать экс-главу региона на праймериз

УЛЬЯНОВСК, 9 апреля. /ТАСС/. Бывший губернатор Ульяновской области Сергей Морозов пока не выдвигался на предварительное голосование для участия в выборах в Государственную думу, региональное отделение партии "Единая Россия" планирует поддержать его кандидатуру. Об этом в пятницу сообщил ТАСС вице-спикер Заксобрания Ульяновской области, секретарь регионального отделения партии Василий Гвоздев.

В четверг экс-глава Ульяновской области в видеообращении к жителям региона заявил, что обратился к президенту с просьбой об отставке в связи с решением баллотироваться в депутаты Государственной думы. Владимир Путин принял отставку Морозова и назначил Алексея Русских врио главы региона. В пятницу в правительстве региона полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представит Русских членам правительства области.

"Заявление Сергея Ивановича [Морозова], что он пойдет в Государственную думу, безусловно, региональное отделение, если он выдвинется на предварительное голосование, мы как партия будем поддерживать, потому что он как член президиума всегда очень активен. И подчеркиваю, если он пройдет в Государственную думу, безусловно, он принесет реальную пользу нашему региону", - сказал он.

Гвоздев уточнил, что Морозов знает в Госдуме "все площадки" и федеральных министров. "У него хорошие отношения с президентом Российской Федерации. У него выстроены коммуникации со всеми службами федерального центра. И он знает, насколько важна федеральная поддержка областному центру и в целом Ульяновской области, и знает все проекты, на которые необходимо обратить внимание", - пояснил собеседник агентства.

Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских является слушателем четвертого потока в так называемой школы губернаторов. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую часто называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики. До назначения врио главы Ульяновской области Русских являлся членом Совета Федерации.