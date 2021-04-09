Косачев: все действия РФ по Донбассу направлены на предотвращение силовой операции Киева

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Все предпринимаемые Россией действия на юго-востоке Украины направлены на предотвращение силовой операции Киева и защиту соотечественников, проживающих в Донбассе. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Все нынешние действия России по юго-востоку Украины направлены только на одно - предотвратить силовую операцию Киева. На этом сосредоточены переговоры президента России с партнерами по "нормандскому формату", усилия российского спецпредставителя Дмитрия Козака, давшего вчера на этот счет исчерпывающие пояснения, работа наших коллег по линии контактной группы, наконец, демонстрация готовности не на словах, а на деле защищать наших граждан и соотечественников от применения военной силы. И это тоже профилактика конфликта, а не его разжигание", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

По его словам, к силовой операции президента Украины Владимира Зеленского подталкивают и радикальные националисты, и соображения политического самовыживания в условиях, "когда время уходит, а предвыборные обещания так и остались на бумаге". "Собственно говоря, избиратели Зеленского ожидали от него такой же разницы в действиях по сравнению с предшественником [Петром] Порошенко, какой была в свое время разница в подходах наших двух руководителей в чеченском конфликте: уйти от восприятия всех без исключения жителей соответствующего региона как экстремистов и сепаратистов, отделить реальных террористов от договороспособных патриотов и наладить прямой диалог со своими гражданами ради мирного урегулирования с учетом местной специфики и разумных компромиссов", - отметил сенатор.

"Зеленский как бледная копия Ющенко и Порошенко окончательно забуксовал, он по-прежнему видит выход для себя только в подъеме боевого духа той части населения, которая находится по его сторону линии соприкосновения, и игнорировании другой его части, такой же неотъемлемой, но упорно отчуждаемой украинскими экстремистами во власти", - продолжил Косачев.

Он считает, что "украинские руководители не справляются, а действия мирового сообщества по юго-востоку Украины должны быть, как и российские, направлены только на одно - предотвратить силовую операцию Киева".

Обострение ситуации

С конца февраля в Донбассе началось обострение ситуации, несмотря на договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе среди гражданского населения.

Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск указали на невыполнение Киевом июльских договоренностей как главную причину обострения. Кроме того, министр иностранных дел Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила, что украинские власти пытаются перевести конфликт в Донбассе в горячую фазу и спровоцировать республики на силовое решение.