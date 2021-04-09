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Володин встретится со спикерами парламента Армении и Сената Узбекистана

Председатель Госдумы заявил, что стороны продолжат диалог о развитии межпарламентских отношений

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в пятницу сообщил журналистам о предстоящих на следующей неделе встречах с делегациями парламента Армении и Сената Узбекистана во главе с их спикерами.

"На следующей неделе запланированы международные встречи. Госдуму посетят делегации парламентов Армении и Узбекистана во главе со спикерами", - сказал Володин.

"В ходе двусторонних встреч с председателем Национального собрания Армении Араратом Мирзояном и председателем Сената парламента Узбекистана Танзилой Нарбаевой мы продолжим диалог о развитии межпарламентских отношений", - добавил он.

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Володин, Вячеслав ВикторовичАрменияУзбекистанРоссия
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