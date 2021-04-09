МИД РФ: вступление Украины в НАТО привело бы к масштабной эскалации на юго-востоке страны

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Гипотетическое вступление Украины в НАТО привело бы к масштабной эскалации на юго-востоке страны и необратимым последствиям для украинской государственности. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Почему в конфликте с Москвой Киев уповает только на НАТО

Шаг вперед, два назад. Почему в конфликте с Москвой Киев уповает только на НАТО

"Мы обратили внимание на заявление побывавшего вчера в Донбассе президента Украины [Владимира] Зеленского о том, что вступление страны в НАТО якобы приведет к окончанию конфликта в регионе. Гипотетическое получение членства в альянсе вопреки ожиданиям Киева не только не принесет мир на Украину, но, напротив, приведет к масштабной эскалации ситуации на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности", - сказала она.

"В очередной раз призываем киевские власти проявить ответственный подход и заняться, наконец, выполнением своих обязательств по минскому комплексу мер", - подчеркнула дипломат.

Захарова отметила, что ситуация в Донбассе остается сложной и имеет тенденцию к обострению. По ее словам, причиной является "воинственный настрой Киева, который по-прежнему живет иллюзиями относительно возможности силового решения конфликта на юго-востоке страны". "Туда стягиваются войска и техника, обновляются мобилизационные планы, призывы резервистов. В СМИ Украины нагнетается истерия о мифической российской угрозе, планах Москвы чуть ли не завтра напасть на Украину. Все это происходит во многом с подачи западных кураторов Киева, причем при открытой публичной поддержке", - констатировала она.

Захарова также назвала глупостью заявления Киева относительно переноса площадки встреч контактной группы из Минска.

"Это такая же гипотетическая глупость, которую мы неоднократно слышим от представителей Киева в совершенно различных областях", - сказала она.

Во вторник Зеленский заявил, что членство его страны в НАТО является единственным путем к окончанию войны в Донбассе. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Киев лишь усугубит внутриукраинский кризис решением вступить в НАТО, так как этот вопрос является неприемлемым для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Он также вновь напомнил, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.