В пресс-службе главы Северной Осетии опровергли информацию об отставке Битарова

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 апреля. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров работает в обычном режиме, появившиеся в нескольких Telegram-каналах слухи о его отставке не соответствуют действительности, сообщили ТАСС в пресс-службе главы республики. На этой неделе в отставку ушли главы двух регионов - Тувы и Ульяновской области.

"Опровергаем сообщения об отставке главы. Он работает в обычном режиме", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что глава региона вернулся из Москвы, где провел встречи в федеральных ведомствах. В пятницу и субботу у него запланировано участие в нескольких мероприятиях в регионе.

Битаров был назначен врио главы республики в феврале 2016 года после смерти главы региона Тамерлана Агузарова, занимавшего этот пост с сентября 2015 года. Осенью того же года парламент Северной Осетии избрал Битарова руководителем республики. Срок его полномочий истекает в сентябре 2021 года.