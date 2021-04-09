Захарова назвала "приступом русофобии" санкции Украины в отношении Россотрудничества

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Решение Украины о санкциях в отношении агентства Россотрудничество принято в результате "очередного приступа русофобии" и нарушает международно-правовые обязательства Киева. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На днях в ходе очередного приступа русофобии там [на Украине] было принято решение о введении санкций в отношении ряда организаций, включая Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. Агентству запрещено заниматься на Украине любой деятельностью, даже той, которой оно никогда и не занималось в принципе", - отметила она. По словам Захаровой, вследствие данного шага становится невозможным нормальное функционирование представительства Россотрудничества на Украине и Российского центра науки и культуры в Киеве.

Она добавила, что в Москве ждут ответа от МИД Украины на запрос о том, собирается ли Киев выполнять свои международно-правовые обязательства в рамках соглашения правительства РФ и кабинета министров Украины от 27 февраля 1998 года об условиях деятельности информационно-культурных центров, поскольку решение о санкциях входит "в прямое противоречие" с ним. "Ответ пока не поступил, но дело в том, что у украинской стороны имеется в Москве свой национальный культурный центр, деятельность которого регулируется упомянутым соглашением. Соответственно, мы ждем ответ, чтобы понять украинскую позицию", - указала официальный представитель МИД.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении Россотрудничества, компании "Волга-Днепр" и еще 77 предприятий.