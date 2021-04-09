Захарова назвала небылицами сообщения США про условия содержания Навального

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Власти США придумывают небылицы про условия содержания Алексея Навального, игнорируя проблемы с условиями содержания и правами собственных заключенных. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Официальный Вашингтон, который постоянно озабочен правами человека во всем мире, но только не у себя дома, игнорирует наши аргументы. Вместо этого там сочиняют небылицы, рассказывают какую-то чушь про условия содержания российских осужденных, в частности Навального", - сказала она.

"Призываем власти США в кратчайшие сроки максимально транспарентно провести расследование всех случаев нарушения прав заключенных. Происходящее идет вразрез не только с американской конституцией и уголовным законодательством, но и с основополагающими международными правовыми и гуманитарными нормами", - добавила дипломат.

Россия, как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, рассчитывает услышать публичный отчет официальных лиц США о предпринятых мерах, которые направлены на недопущение произвола в американских тюрьмах, а также на обеспечение безопасности и доступа к необходимой медицинской помощи.

Ранее Захарова указывала, что россияне, отбывающие наказание в США, действительно нуждаются в помощи, но получают ее только после обращений по линии российских консульских служб и посольств.