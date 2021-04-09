Захарова: Россия призывает страны делиться информацией о военно-биологической активности

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Россия призывает государства - участников Конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия принять ее инициативу, которая обяжет делиться информацией о военно-биологической активности за пределами этих стран. Об этом в пятницу на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российская сторона выражает - и делает это не впервые - серьезную озабоченность в связи с военно-биологической активностью США как на собственной территории, так и за ее пределами, - сказала она. - Ввиду отсутствия верификационного механизма в данной Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, разработка которого блокируется Вашингтоном уже не первый год, обязать США делиться сведениями о ведущихся на базах исследованиях нет юридической возможности".

"В целях снятия претензий, связанных с выполнением положений Конвенции, последовательно выступаем за активизацию усилий по укреплению режима Конвенции, в том числе, путем принятия юридически обязывающего протокола с эффективным механизмом проверки. Этому способствовала бы и реализация российской инициативы по совершенствованию мер доверия в рамках Конвенции путем предоставления государствами-участниками информации о военно-биологической активности за пределами национальной территории", - добавила Захарова.

Как указала официальный представитель МИД, Россия также считает возможным задействовать механизм статьи 5 Конвенции, в соответствии с которой государства-члены должны консультироваться друг с другом в решении вопросов в отношении этого договора.

"Озабоченность - это не просто слова и звуки, а целый ряд практических шагов, которые мы предпринимаем: взаимодействие с нашими соседями, переговоры, посвященные этой тематике, постановка вопросов международным организациям", - обратила внимание она.