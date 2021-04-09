Захарова: у России вызывает тревогу стремление стран - членов НАТО к милитаризации Арктики

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Москва обеспокоена использованием Арктики в целях сдерживания России и стремлением стран - членов НАТО к милитаризации региона. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос об опасениях американской стороны по поводу увеличения активности РФ в Арктике.

"Если говорить об возможных источниках нарастания напряженности в регионе, то в таком качестве следует рассматривать военную активность США и их союзников в Арктике, которая сопровождается воинственной риторикой. Именно НАТО и государства - члены альянса, в том числе неарктические страны, осуществляют там провокационные акции, причем на все более регулярной основе. <...> Такое стремление к милитаризации Арктики, использование региона в целях реализации пресловутой линии на так называемое сдерживание России вызывает у нас обоснованную тревогу", - сказала она.

Захарова также отметила, что РФ не проинформирована о том, что Норвегия выразила озабоченность по поводу возможного экологического ущерба от испытания нового российского оружия в Арктике. Она добавила, что при получении официального запроса от Норвегии Россия будет готова "задействовать имеющиеся каналы связи по линии оборонных ведомств для предоставления соответствующих разъяснений".

Дипломат подчеркнула, что Россия в осуществлении своей деятельности не нарушает международное право и не угрожает другим странам. По ее словам, США и их союзники, напротив, нагнетают обстановку в регионе. "Такая линия поведения не способствует поддержанию атмосферы доверия, сотрудничества между арктическими странами", - подытожила Захарова.

5 апреля пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Минобороны США продолжает пристально следить за активностью России в Арктике, поскольку считает этот регион зоной повышенной конкуренции. Он также отметил, что "никто не хочет милитаризации Арктического региона".